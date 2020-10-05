Карабах заявил о подготовке Азербайджаном наступательной операции

Представители Армии обороны Карабаха выразили мнение, что азербайджанские войска готовят новую наступательную операцию.

«Ночью обстановка на линии соприкосновения была относительно стабильно напряженной. Противник готовится к наступательным действиям», – говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что Армия обороны следит за всеми передвижениями азербайджанских ВС и готова выполнить поставленные перед ней задачи.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян выступил с обращением к гражданам Азербайджана.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что виновниками нынешней ситуации в Нагорном Карабахе являются Ереван и ряд других стран, желавших сохранить статус-кво.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.