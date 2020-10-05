Президент Карабаха обратился к гражданам Азербайджана

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян выступил с обращением к гражданам Азербайджана.

Арутюнян заявил, что из-за недавних обстрелов населенных пунктов, в том числе Степанакерта, карабахские военные вынуждены перенести боевые действия вглубь территории Азербайджана.

«Покиньте населенные пункты, в которых оборудованы позиции вашей террористической армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения», – заявил Арутюнян, слова которого приводит Telegram-канал WarGonzo.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что виновниками нынешней ситуации в Нагорном Карабахе являются Ереван и ряд других стран, желавших сохранить статус-кво.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.