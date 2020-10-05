Президент Карабаха обратился к гражданам Азербайджана

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5 октября, понедельник | Последнее обновление — 09:59 | vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего
Зачем России нужен Азербайджан
Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии
Зачем Эрдогану война на Кавказе
Побережье Камчатки отравил смертельный химикат
Война с природой в Арктике не была напрасной
Тимур Шерзад, журналист
90 лет назад, 5 октября 1930 года, советские исследователи завершили открытие Северной Земли. То был самый разгар процесса покорения Арктики. Тридцатые – время, когда что-то наконец-то начало получаться по-настоящему. Подробности...
Ирину Славину сжег психоз
Дмитрий Ольшанский, публицист
Наша intelligentsia сейчас рассказывает о том, что несчастная больная женщина, которая убила себя в Нижнем Новгороде – это героиня борьбы с режимом, сочиняет про нее торжественные слова и пытается доказать, что эта ужасная история – это политика, подвиг, а вовсе не психиатрия. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария
Абстрактное искусство как спецпроект ЦРУ
Владимир Можегов, публицист
Нравится им это или нет, знают они или не знают, было очень мало писателей, поэтов, художников, историков, ученых, или критиков в послевоенной Европе, чьи имена не были каким-то образом связаны с этим тайным предприятием. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Коронавирус у Трампа: почему это важно
Обсуждение: 4 комментария
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах
На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминоговПодробности...
Армения опубликовала фотографии обломков Су-25
В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горыПодробности...
В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком
В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и ПятачокПодробности...
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