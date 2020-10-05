Кикабидзе заявил о готовности участвовать в переговорах с Россией

Советский и грузинский актер и исполнитель 82-летний Вахтанг Кикабидзе заявил о готовности участвовать в переговорах с русскими, абхазами и осетинами, если в результате парламентских выборов власть в Грузии сменится.

«Если все закончится хорошо и власть сменится, меня могут использовать для встреч... с теми же нашими братьями (это абхазы, осетины), с русскими. У меня авторитет в России, Армении, Азербайджане, Казахстане. Когда приезжал Назарбаев, оказывается, меня искали: говорят, он хотел взять меня в Давос», – заявил Кикабидзе оппозиционному телеканалу «Мтавари Архи», передает «Sputnik Грузия».

Он отметил, что его волнует судьба детей и молодежи, проблемы бедности и безработицы.

«Некоторые дети растут так, что не знают вкуса шоколада. Очень много детей на улице, очень много болеют. И криминал у нас от того, что люди нуждаются, голодают», – считает певец.

Также Кикабидзе заявил, что считает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили великим политиком и своим другом.

Кикабидзе в последнее время отметился рядом антироссийских высказываний. Он обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии и поэтому отказывается приезжать в Россию после войны 2008 года.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Кикабидзе возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент республики, которые состоятся 31 октября.

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