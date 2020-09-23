Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не приедет в Россию

Известный советский и грузинский актер и исполнитель 82-летний Вахтанг Кикабидзе, после 2008 года отказавшийся от выступлений в России, заявил, что не делает этого потому, чтобы «не было стыдно смотреть в глаза внукам», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я никогда не предавал и не предам Родину. Надо уважать себя. Поэтому я и отказался в свое время от российского Ордена Дружбы», – сказал он грузинским журналистам.

«Если бы я принял этот орден, мне было бы стыдно смотреть в глаза внукам», - отметил он.

«Как же поехать в Россию? Она тебя била, а ты поедешь ей петь?», – заявил Вахтанг Кикабидзе.

При этом «Мимино» сказал, что его буквально заваливают письмами российские поклонники.

«Пишут: «Приезжай, Буба!» Но я уже 12 лет не был ни в одном городе России», – сообщил Кикабидзе.

Кикабидзе также подчеркнул, что выступает не против российского народа, а против российского правительства.

«Ни одному народу в мире война не нужна», – сказал он.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса 82-летний актер отменил около 15 концертов на Украине, в Казахстане, Молдавии, Азербайджане и Грузии.

С днем рождения в июле певца и актера поздравили многие известные политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что «Мимино» – сторонник беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который скрывается от грузинской Фемиды на Украине.

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