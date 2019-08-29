Кикабидзе пожелал «все разрушить» в России

Известный советский и грузинский актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе заявил, что «любит русский народ», но не политику этой страны, которую бы «разрушил», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели») Вахтанг Кикабидзе заявил, что «очень любит русский народ, но политика России не нравится, что же поделать?!».

«Если бы я мог, все бы разрушил, но что я могу решить в одиночку? Много времени нужно на разрушение советского менталитета, но они (в России) должны смириться», – сказал он.

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По его словам, «нет разговора, чтобы воевать с огромной Россией, но мы должны защищать свою гордость и правила нашей страны, не терять международных друзей».

«А на Западе о Грузии уже почти не говорят, и в этом «заслуга» нашего правительства, которое все делает для российского удовольствия», – сказал Кикабидзе, известный своим негативным отношением к правящей «Грузинской мечте» и дружбой с экс-президентом Михаилом Саакашвили.

«Русские сами разрушили Советский Союз, а теперь хотят его восстановить! Не произойдет этого, закончилось это кино!», – сказал он.

Кикабидзе отверг сведения о том, что после войны 2008 года тайно приезжает в Россию с концертами.

«Не был и не планирую! Зачем мне ехать? Как можно петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть гордость – не поедешь, а если ее нет – езжай и чисть там ботинки. Российские мои друзья и не пытаются приглашать, сами приезжают, знают, что я туда не поеду», – сказал он.

Кикабидзе также рассказал о своем отношении к бывшему гендиректору телекомпании «Рустави-2» Николозу Гварамия, который обещал мочиться в поставляемые в Россию вино и «боржоми».

«Второго такого менеджера, как Ника Гварамия, в Грузии нет!», – сказал он и предложил помочь новой телекомпании, которую планирует открыть покинувшие «Рустави-2» журналисты.

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