Гендиректор «Рустави-2» подтвердил готовность мочиться в отправляемое в Россию вино

Гендиректор просаакашвилевской телекомпании «Рустави-2» Николоз Гварамия в пятницу подтвердил свое ранее высказанное желание мочиться в грузинское вино, предназначенное для реализации в России. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с акцией протеста кахетинских виноградарей на его первое заявление об этом Гварамия назвал их «слугами Бидзины» (председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили).

«В вино и любые продукты всем мочусь, кто из-за российского рынка поддерживает продажный режим, – заявил он. – Я не верю путинским виноделам».

Виноградари и виноделы в пятницу перекрыли трассу в Восточной Грузии, а также намерены устроить акцию протеста непосредственно у телекомпании.

Грузия называет себя «колыбелью вина». Первое вино здесь производили 8 тыс. лет назад.

Напомним, в пятницу виноделы в Грузии перекрыли трассу Гомбори – Телави с требованием к гендиректору канала «Рустави 2» извиниться за оскорбление грузинского вина.

Несколько дней назад Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого, его решение поддержал премьер-министр Грузии.