Виноделы в Грузии перекрыли трассу в знак протеста против заявления главы «Рустави 2»

Десятки людей в Грузии перекрыли трассу Гомбори – Телави с требованием к гендиректору канала «Рустави 2» Нике Гварамия извиниться за оскорбление грузинского вина.

Перекрывшие дорогу граждане назвались виноградарями и виноделами, передает «Интерфакс».

Ранее Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.