Обещавший мочиться в вино Гварамия позвал Габунию к себе на работу

Экс-гендиректор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия, который на днях заявил о создании новой телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал»), пригласил к себе на работу журналистов, уволенных из «Рустави-2», в том числе Георгия Габунию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Гварамия заявил, что ждет их на «Мтавари архи». Те же, кто останутся работать на «Рустави-2», будут, по его определению, «служить узурпатору (главе правящей «Грузинской мечты» Бидзине) Иванишвили».

Сам Гварамия, который ранее обещал мочиться в поставляемые в Россию вино и минеральные воды, находится под следствием за финансовый ущерб, нанесенный им «Рустави-2». Ему не разрешается выезжать из Грузии.

Среди уволенных, как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, тележурналист Георгий Габуния, нецензурно обругавший президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Также освобожден от руководства службой информации Нодар Меладзе, считавшийся на «Рустави-2» проводником идей экс-президента Михаила Саакашвили. Меладзе намерен обжаловать увольнение в судебном порядке.

По словам нынешнего гендиректора телекомпании Пааты Салия, «невозможно, чтобы в компании работали люди, которые противостоят ей и ее владельцу». Кроме того, по его словам, «закончилось время, когда телеканал выполнял задания Саакашвили».