Ругавшийся в адрес Путина телеведущий Габуния уволен с телеканала «Рустави-2»

Начальник информационной службы телеканала «Рустави-2» Нодар Меладзе, журналист Георгий Габуния и ряд других сотрудников телеканала уволены из-за «конфликта интересов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на гендиректора телеканала Паату Салию.

По данным самой телекомпании, среди уволенных – Георгий Габуния, который ранее в прямом эфире нецензурно высказывался в адрес президента России Владимира Путина.

Габуния сейчас находится в отпуске, как и ряд других освобожденных, таким образом официальное увольнение будет оформлено по возвращении данных журналистов.

По словам Пааты Салия, «невозможно, чтобы в компании работали люди, которые противостоят ей и ее владельцу».

Ранее с поста гендиректора был снят Николоз Гварамия, запомнившийся в том числе готовностью мочиться в отправляемые Грузией в Россию вино и «Боржоми».

Нынешний владелей Кибар Халваши вернул себе телеканал согласно недавнему решению ЕСПЧ.

Между тем, Гварамия уже заявил о создании нового телеканал.

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