Обещавший мочиться в «Боржоми» экс-директор «Рустави 2» основал новую телекомпанию

Бывший гендиректор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о создании новой телекомпании «Мтавари архи».

Гварамия заявил в Facebook, что им была основана телекомпания «Мтавари архи». Он является владельцем контрольного пакета акций, однако «эта композиция долей является временной и условной», передает ТАСС.

«Очень скоро вы узнаете об инвесторах, здании, частоте и, я очень надеюсь, о счете: если вы внесете на него хоть один лари, то очень поможете нам и осуществите инвестицию в западное и демократическое будущее Грузии», – добавил он.

Напомним, в июле на «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал передачу с ругани в адрес российского руководства. Затем Ника Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, которые продают товары в Россию.

Гварамию уволили, в Грузии его высмеяли.

После генпрокуратура страны предъявила бывшему генеральному директору «Рустави 2» обвинения в умышленном нанесении телеканалу денежного ущерба в размере свыше 6 млн лари (более 2 млн долларов). Позже ему назначили залог.

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