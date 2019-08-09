Обещавшему мочиться в «Боржоми» экс-директору «Рустави 2» предъявили обвинения

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему генеральному директору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии за умышленное нанесение телекомпании денежного ущерба в размере более 6 млн лари (более 2 млн долларов), сообщил прокурор дела Амиран Гулуашвили.

Гулуашвили сообщил, что было вынесено постановление об обвинении Ники Гварамии «в совершении преступления по статье 220 УК Грузии, что подразумевает использование руководящих или представительских полномочий против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб», передает ТАСС.

В частности, было установлено, что из-за злоупотребления руководящих или представительских полномочий Гварамией «вещательная компания «Рустави 2» не получила более 6 млн лари, из-за чего производству был нанесен значительный ущерб».

Поводом для расследования стало обращение адвоката бывшей владелицы девятипроцентной доли в телеканале Нино Нижарадзе в прокуратуру в конце июля, в котором ее адвокат Георгий Кавлашвили просил следователей разобраться с финансовой деятельностью «Рустави 2».

С аналогичной просьбой обращался нынешний гендиректор «Рустави 2» Паата Салия.

Выяснилось, что в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией «Интермедиа плюс», владельцами и директором которой являются его друзья. По договору «вещательная компания «Рустави 2» уступила «Интермедии плюс» право на размещение рекламы на каналах «Комеди канал» и «Марао», которые принадлежат «Рустави 2».

Таким образом, Гварамия действовал против интересов телеканала, что принесло значительный финансовый ущерб.

Кроме того, прокуратура утверждает, что в 2016 году компания «Интермедиа плюс» купила две квартиры в Тбилиси общей площадью 240 квадратных метров за более чем 565 тыс. лари, которые после Гварамия переоформил на себя и продал более чем за 602 тыс. лари.

Гварамия уже вызван в прокуратуру для официального предъявления обвинений, после чего гособвинитель выступит с ходатайством в суде об избрании меры пресечения для обвиняемого.

В том случае, если вина экс-гендиректора будет доказана, он может получить наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, Гварамия был уволен после того, как у телеканала появился новый владелец, предприниматель Кибар Халваши. Бывший гендиректор канала теперь требует выплатить ему неустойку 5 млн долларов.

Сами же грузины высмеяли увольнение Ники Гварамии, поддержав решение телеканала.

В июле на «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства. Затем Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

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