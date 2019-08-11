Обещавшему мочиться в «Боржоми» экс-директору «Рустави 2» назначили залог

Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения для бывшего гендиректора грузинского телеканала «Рустави-2» Ники Гварамии, обвиняемого в умышленном нанесении телекомпании крупного финансового ущерба, назначил залог в размере 40 тыс. лари (около 14 тыс. долларов).

Судья Георгий Каретишвили решил «частично удовлетворить ходатайство прокуратуры и использовать в отношении Ники Гварамии залог в размере 40 тыс. лари в качестве меры пресечения», определив срок выплаты залога 30 днями, передает ТАСС.

При этом прокуратура просила суд назначить залог в размере 80 тыс. лари (более 27 тыс. долларов). В ходе судебного слушания Гварамия назвал обвинения абсурдными и заявил, что не будет вносить залог, на что судья ответил, что это его право, однако в таком случае, у прокуратуры будет возможность обратиться в суд с ходатайством использовать более строгую меру пресечения в его отношении.

По решению суда Гварамии также запрещено пересекать границу Грузии без согласия следователей прокуратуры. Предварительное судебное слушание назначено на 30 сентября.

В пятницу Генпрокуратура Грузии предъявила бывшему генеральному директору «Рустави 2» Нике Гварамии обвинения в умышленном нанесении телеканалу денежного ущерба в размере свыше 6 млн лари (более 2 млн долларов).

Ранее в Грузии высмеяли Гварамию, который был уволен после того, как у телеканала «Рустави 2» появился новый владелец.

Напомним, в июле на «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства. Затем Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

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