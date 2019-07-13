Стало известно, сколько предлагали Кикабидзе за концерт в России

Организатор концертов Сергей Лавров не поверил в сообщения о том, что Вахтанг Кикабидзе тайно выступает в России. Он рассказал, что исполнителю предлагали 50 тыс. евро, однако тот отказался по политическим соображениям.

«Кикабидзе предлагали 50 тыс. евро за выступление в России. Он отказался по политическим соображениям», – сказал Лавров Ura.ru.

Он добавил, что нет никаких видеозаписей, которые бы подтверждали, что артист тайно выступает на корпоративах в России.

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Концертный директор добавил, что грузинские исполнители сейчас не пользуются популярностью в России. По его словам, такие певцы, как Тамара Гвердцители, Диана Гурцкая и Сосо Павлиашвили уже давно не окупают свои концерты, а их главным вариантом заработка остаются корпоративы.

Так, рассказал Лавров, Павлиашвили прозвали «свадебным тамадой», поскольку очень популярен среди молодоженов. За свой корпоратив артист просит от 8 до 10 тыс. евро, уточнил Лавров.

Ранее актер Борис Клюев сообщил, что Кикабидзе якобы тайно выступает в России и «хорошо зарабатывает». При этом в договорах артиста указывается, что о его приездах в страну никто не должен знать.

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