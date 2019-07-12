Стало известно о тайных выступлениях Кикабидзе в России

Советский и российский актер Борис Клюев в интервью СМИ сообщил, что артист Вахтанг Кикабидзе приезжает в Россию тайком для выступления на корпоративах.

«Не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты и хорошо зарабатывает здесь деньги», – сказал Клюев в интервью «Московскому комсомольцу».

«У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает», – добавил актер.

Он не стал называть источник информации, но добавил, что «хорошо знает эту публику».

Также он добавил, что «слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии».

Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года после войны в Южной Осетии и признания независимости Москвой этой страны и Абхазии.

Ранее грузинский артист поддержал решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.