Кикабидзе поддержал Катамадзе

Актер Вахтанг Кикабидзе поддержал решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.

«Я выражаю полную поддержку ее решению», – приводит РИА «Новости» слова советского и грузинского актера.

Ранее Кикабидзе прокомментировал заявления певиц Аниты Рачвелишвили и Нино Катамадзе о России, а адвокат Шота Горгадзе назвал артисток двуличными.