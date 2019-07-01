Кикабидзе отреагировал на скандальные заявления грузинских певиц о России

Советский актер и певец Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение грузинских певиц Аниты Рачвелишвили и Нино Катамадзе отказаться от концертов в России.

«Каждый человек поступает так, как он считает нужным. А она, наверное, считает этот поступок правильным. У меня свое мнение о себе. О других я предпочитаю никогда не говорить», – сказал он «Ридусу».

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В воскресенье грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, в адрес которой в Грузии прозвучал шквал критики из-за концерта 22 июня в Москве, заявила, что больше не будет выступать в России. Позднее Катамадзе удалила эту публикацию.

В тот же день оперная певица Анита Рачвелишвили стала извиняться перед жителями Грузии за то, что давала концерты в России.

В Кремле заявили о готовности пояснить грузинской певице Нино Катамадзе политические аспекты обострения отношений Москвы и Тбилиси.

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