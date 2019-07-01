Грузинская певица удалила заявление об отказе выступать в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила опубликованное в соцсетях заявление об отказе выступать в России.

Соответствующее сообщение в Facebook удалено.

Напомним, Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила об отказе выступать в России.