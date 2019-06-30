Грузинская певица отказалась выступать в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила об отказе выступать в России.

22 июня Катамадзе выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», после чего стала объектом критики со стороны грузинского общества.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» – написала певица на своей странице в Facebook.

Катамадзе также поддержала требование митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

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Ранее в воскресенье оперная певица Анита Рачвелишвили стала извиняться перед жителями Грузии за то, что давала концерты в России.

Напомним, Тбилиси захлестнули антироссийские акции, на фоне которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

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