Кремль предложил разъяснить Катамадзе причины обострения отношений России и Грузии

В Кремле готовы пояснить грузинской певице Нино Катамадзе, объявившей о намерении полностью прекратить выступать с концертами в России, политические аспекты обострения отношений Москвы и Тбилиси, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Она (Катамадзе – прим. ВЗГЛЯД) очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с большим уважением, в том числе это касается отношения к деятелям культуры. «Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше», – заверил пресс-секретарь российского лидера.

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«В России не готовы воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов, а тем более если эти действия направлены против наших парламентариев, и не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства», – подчеркнул он.

Подобные действия, продолжил представитель Кремля, не способствуют выходу на траекторию нормализации отношений, хотя бы эвентуальной нормализации в будущем.

Кроме того, Песков напомнил российским деятелям культуры об опасности, которую представляет посещение Грузии. «Просто наши артисты должны понимать, что это (посещение Грузии – прим. ВЗГЛЯД) может быть пока небезопасно», – добавил он.

В воскресенье грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, в адрес которой в Грузии прозвучал шквал критики из-за концерта 22 июня в Москве, заявила, что больше не будет выступать в России. Позднее Катамадзе удалила эту публикацию.

В тот же день оперная певица Анита Рачвелишвили стала извиняться перед жителями Грузии за то, что давала концерты в России.

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