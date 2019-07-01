Адвокат Горгадзе заявил об отвращении к двуличию грузинских певиц

Адвокат Шота Горгадзе прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе давать концерты в России на фоне протестов в Тбилиси.

«Нино Катамадзе открыто поддерживает националистов в Тбилиси и заявляет, что Россия ее враг! Очень хочу посмотреть в глаза концертным директорам, которые после этого еще раз организуют ее концерт в России. Мне, грузину, это двуличие противно. Ненавидишь Россию – не зарабатывай тут!» – написал Горгадзе в Twitter.

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На своей странице в Facebook Горгадзе в связи с этой ситуацией вспомнил анекдот про льва, который собрал зверей и призвал их определиться, кто из них красивый, а кто – умный. «Все пошли кто куда, а обезьяна мечется: «Что мне теперь, разорваться?» К чему это я? А к тому, что определитесь уже, не будьте маймунами: или «Усадьба джаз» (фестиваль, на котором выступала Катамадзе в Москве – прим. ВЗГЛЯД) и гонорары, или вот это вот все про врагов и оккупантов. В общем, или деньги не берите, или не заявляйте о своей «позиции». А то мечетесь тут между красивыми и умными. В итоге ни к тем не примкнете, ни к другим», – подчеркнул он.

В воскресенье грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, в адрес которой в Грузии прозвучал шквал критики из-за концерта 22 июня в Москве, заявила, что больше не будет выступать в России. Позднее Катамадзе удалила эту публикацию.

В тот же день оперная певица Анита Рачвелишвили стала извиняться перед жителями Грузии за то, что давала концерты в России.

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