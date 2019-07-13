Кикабидзе ответил на обвинения о тайных выступлениях в России

Грузинский певец Вахтанг Кикабизде опроверг информацию о том, что он регулярно выступает в России и концертная деятельность является для него тайным заработком.

По словам Кикабидзе, в последний раз он был в России в 2008 году. Однако после войны в Южной Осетии он перестал ездить на гастроли, передает «Комсомольская правда».

«Я сказал, что ноги моей там не будет, пока между нашими странами такая ситуация», - заявил певец.

Он добавил, что разделяет политику и народ, поэтому «всегда готов петь для русских, но не в России».

Ранее актер Борис Клюев сообщил, что Кикабидзе якобы тайно выступает в России и «хорошо зарабатывает». При этом в договорах артиста указывается, что о его приездах в страну никто не должен знать.

Организатор концертов Сергей Лавров рассказал, что исполнителю предлагали 50 тыс. евро, однако тот отказался по политическим соображениям.

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