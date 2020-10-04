Онколог назвал простой способ предотвратить рак

Хирург-онколог Михаил Мяснянкин перечислил простые способы избавиться от стресса, который, по словам врача, провоцирует появление раковых опухолей.

Специалист подчеркнул, что хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы.

«Это очень важно понимать в том контексте, что из-за плохого иммунитета могут появляться злокачественные новообразования. Ни в коем случае нельзя использовать такие антистрессы, как курение, алкоголь, переедание», – сказал Мяснянкин «Пятому каналу».

В качестве способов снизить риск развития смертельно опасной болезни врач советует правильно питаться, регулярно заниматься спортом, а также настраиваться на положительный лад.

«Благодаря этому каждый человек может избежать стресса, который может пагубно повлиять на жизнь», – пояснил онколог. Мяснянкин также посоветовал обзавестись интересными увлечениями.

Ранее главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что рак известен издревле. По словам специалиста, князь Владимир и Ярослав Мудрый умерли от онкологических заболеваний.

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