Влетевшего в толпу людей в Киеве водителя доставили в суд на «скорой»

Подозреваемого в ДТП на Майдане Независимости в Киеве доставили в Шевченковский суд, где ему должны избрать меру пресечения. Мужчину привезли на скорой и внесли в здание суда на носилках.

Накануне в центре украинской столицы автомобиль Land Rover въехал в пешеходную зону, в результате ДТП два человека погибли, трое получили травмы, передает УНН.

Водителю должны избрать меру пресечения, прокурор просит содержания под стражей. При этом в суд подозреваемого доставили на машине скорой помощи, а в здание завезли на каталке.