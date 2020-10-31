Трамп выразил Макрону поддержку против «радикального исламского экстремизма»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону поддержку против «радикального исламского экстремизма», сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Вчера президент Дональд Трамп переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Трамп выразил глубочайшие соболезнования в связи с ужасающими и бессмысленными нападениями на французов. Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом», – передает РИА «Новости» его слова.

Дир при этом добавил, что «лидеры согласились», что в мире не должно быть места подобному насилию и что «демократические ценности всегда будут побеждать».

Ранее Трамп выразил поддержку Франции после убийства трех человек в Ницце и заявил, что жители США соболезнуют французам.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.

Макрон назвал нападение под Парижем террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент страны высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».