Трамп отреагировал на теракт в Ницце

Американский лидер Дональд Трамп выразил поддержку Франции после убийства трех человек в Ницце и заявил, что жители США соболезнуют французам.

«Наши сердца с народом Франции. Америка стоит вместе с нашим старейшим союзником в этой борьбе. Эти нападения радикальных исламистов должны прекратиться немедленно. Ни одна страна, Франция или другая, не будет мириться с этим», – заявил Трамп в своем Twitter.

Ранее свои соболезнования выражали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, премьер Испании Педро Санчес и премьер Нидерландов Марк Рютте.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.

Напомним также, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал нападение под Парижем террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент страны высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».