Глава правительства нацсогласия Ливии отказался уходить в отставку

Глава правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж объявил об отзыве своей отставки во избежание политического вакуума, сообщил телеканал «Аль-Хадас».

«Я отказался от ухода в отставку, в которую я хотел уйти до конца октября этого года, в ответ на настойчивые требования как внутри страны, так и из-за рубежа для того, чтобы не создавать политического вакуума», – передает РИА «Новости» его заявление.

Ранее сообщалось, что Саррадж отправил в отставку министра внутренних дел Фатхи Али Башагу на фоне продолжающихся в стране протестов.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА и обещал не допустить захват Сирта, который сейчас контролируется Ливийской национальной армией.