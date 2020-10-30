Токио подтвердил неизменность позиции в переговорах с Россией

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги подтвердил на пресс-конференции в пятницу неизменность позиции Японии в переговорах с Россией и приверженность прежним договоренностям.

«Изменений в переговорах с Россией нет. Совместные договоренности, о которых в парламенте говорил премьер-министр, это и договоренности, достигнутые в Сингапуре, и в Иркутске в 2001 году, и Токийская декларация 1993 года. Сейчас мы продвигаем переговоры на основании договоренности об ускорении переговоров по заключению мирного договора», – передает РИА «Новости» слова Мотэги.

Высказывание последовало в ответ на просьбу журналиста прокомментировать выступление премьер-министра Японии Есихидэ Суги в парламенте в четверг, в котором он заявил о приверженности прежним договоренностям с Россией. В частности, Суга в четверг подчеркнул, что в ходе телефонного разговора с российским президентом в сентябре стороны также подтвердили намерение придерживаться соглашений, достигнутых при предыдущем премьер-министре Японии, среди которых договоренность вести переговоры о мирном договоре на основании Советско-японской совместной декларации 1956 года.

Напомним, в понедельник Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе Южных Курил и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора. После этого мэр Курильска указал на невозможность передачи островов Японии в связи с принятием изменений в Конституцию России. Ранее глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что отношения России и Японии ждет эпоха застоя.

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