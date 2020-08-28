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28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
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Отношения России и Японии ждет эпоха застоя

В Кремле выразили сожаление в связи с отставкой Абэ Franck Robichon/REUTERS
Глава японского правительства Синдзо Абэ подал в отставку. Будучи рекордсменом страны по пребыванию в должности премьера, Абэ смог сделать многое, но не преуспел в главном – заключении мирного договора с Россией. Кто из политиков может стать преемником Абэ и как смена власти в Японии может отразиться на отношениях с Москвой, Вашингтоном и Пекином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

Аркадий Комаров, предприниматель
Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Отношения России и Японии ждет эпоха застоя

    В Кремле выразили сожаление в связи с отставкой Абэ    28 августа 2020, 14:54
    Фото: Franck Robichon/REUTERS
    Текст: Наталья Макарова,
    Иван Абакумов

    Глава японского правительства Синдзо Абэ подал в отставку. Будучи рекордсменом страны по пребыванию в должности премьера, Абэ смог сделать многое, но не преуспел в главном – заключении мирного договора с Россией. Кто из политиков может стать преемником Абэ и как смена власти в Японии может отразиться на отношениях с Москвой, Вашингтоном и Пекином?

    В пятницу глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ сообщил о своем решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. «Для политика самое важное – демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра», – сказал премьер в ходе пресс-конференции.

    Как сообщают СМИ, у Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.

    Напомним, впервые Абэ был избран премьер-министром Японии в 2006 году, став самым молодым главой кабинета со времен Второй мировой войны. Позже он становился главой кабинета министров в 2012, 2014 и 2017 годах. В августе 2020 года Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он возглавляет кабинет 2799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года.

    В ходе пятничной пресс-конференции Абэ выразил сожаление из-за того, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией. Данное заявление нашло отклик в Москве: в Кремле также выразили сожаление в связи с уходом Абэ, отметив его неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений.  

    Добавим, что Москва и Токио долгие годы ведут переговоры по вопросу заключения мирного договора. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания Второй мировой войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

    По мнению экспертов, Абэ действительно приложил немало усилий для развития связей между Токио и Москвой. «Мы знаем его инициативы и план из восьми пунктов по сотрудничеству между странами, который был предложен Владимиру Путину и был одобрен обеими сторонами. Все это придало позитивную динамику для развития двусторонних отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

    «Но несмотря на активное продвижение по политическим вопросам, конечного результата Абэ не добился. Задача подписания мирного договора с Россией осталась нерешенной. Это же касается вопроса так называемых спорных островов. И в этом смысле Абэ свою функцию не выполнил», – добавил эксперт.

    «Также Абэ крупно не повезло в том, что он не смог провести Олимпиаду из-за коронавируса. Он хотел, чтобы это мероприятие стало последним аккордом его правления, где Япония будет представлена великой страной со своими культурными, техническими и спортивными достижениями», – продолжил собеседник.

    «Но в целом Абэ показал себя очень серьезным политиком, дипломатом и руководителем государства. Что касается реальности причин его ухода в отставку – она не ставится под сомнение. Кроме того, премьер демонстрирует традиционную японскую логику: если я не могу что-то делать хорошо – я уступлю свое место тому, кто сделает это лучше меня», – считает Казаков.

    В свою очередь заведующий кафедрой востоковедения, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов считает, что уход Абэ может негативно отразиться на отношениях Москвы и Токио. «Любой другой премьер будет более сдержанным в отношениях с Россией. Нам стоит ждать охлаждения этих отношений, если не застоя», – сказал Стрельцов газете ВЗГЛЯД.

    Он также отметил, что на пост премьера могут претендовать сразу несколько кандидатов. Среди них – председатель политсовета Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида, генсек кабмина Японии Есихидэ Суга и генсек ЛДП Сигэру Исиба. Также в числе претендентов на премьерский пост называют министра обороны Таро Коно. «Но ярко выраженного фаворита сейчас нет», – добавил собеседник.

    Что касается изменений внешнеполитического курса Японии, то здесь все зависит от личности будущего премьера. «Если пост займет Суга – он не станет вносить серьезных корректировок. В то же время Кисида или Исиба, на мой взгляд, будут придерживаться более проамериканской и, соответственно, антироссийской линии. При этом надо отметить, что любой из кандидатов на пост премьера будет считать отношения с США приоритетными», – констатирует эксперт.  

    «А в отношении Китая Япония будет проводить двойственную политику. При Абэ мы видели попытку выстроить хорошие политические отношения между странами. Но, с другой стороны, политика сдерживания Китая продолжится за счет различных блоков. То есть каких-то серьезных изменений здесь ждать не стоит. Равно как и не стоит ждать возвращения Японии к милитаризму», – заключил Стрельцов.

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