Отношения России и Японии ждет эпоха застоя

Глава японского правительства Синдзо Абэ подал в отставку. Будучи рекордсменом страны по пребыванию в должности премьера, Абэ смог сделать многое, но не преуспел в главном – заключении мирного договора с Россией. Кто из политиков может стать преемником Абэ и как смена власти в Японии может отразиться на отношениях с Москвой, Вашингтоном и Пекином?

В пятницу глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ сообщил о своем решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. «Для политика самое важное – демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра», – сказал премьер в ходе пресс-конференции.

Как сообщают СМИ, у Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.

Напомним, впервые Абэ был избран премьер-министром Японии в 2006 году, став самым молодым главой кабинета со времен Второй мировой войны. Позже он становился главой кабинета министров в 2012, 2014 и 2017 годах. В августе 2020 года Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он возглавляет кабинет 2799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года.

В ходе пятничной пресс-конференции Абэ выразил сожаление из-за того, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией. Данное заявление нашло отклик в Москве: в Кремле также выразили сожаление в связи с уходом Абэ, отметив его неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений.

Добавим, что Москва и Токио долгие годы ведут переговоры по вопросу заключения мирного договора. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания Второй мировой войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

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По мнению экспертов, Абэ действительно приложил немало усилий для развития связей между Токио и Москвой. «Мы знаем его инициативы и план из восьми пунктов по сотрудничеству между странами, который был предложен Владимиру Путину и был одобрен обеими сторонами. Все это придало позитивную динамику для развития двусторонних отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

«Но несмотря на активное продвижение по политическим вопросам, конечного результата Абэ не добился. Задача подписания мирного договора с Россией осталась нерешенной. Это же касается вопроса так называемых спорных островов. И в этом смысле Абэ свою функцию не выполнил», – добавил эксперт.

«Также Абэ крупно не повезло в том, что он не смог провести Олимпиаду из-за коронавируса. Он хотел, чтобы это мероприятие стало последним аккордом его правления, где Япония будет представлена великой страной со своими культурными, техническими и спортивными достижениями», – продолжил собеседник.

«Но в целом Абэ показал себя очень серьезным политиком, дипломатом и руководителем государства. Что касается реальности причин его ухода в отставку – она не ставится под сомнение. Кроме того, премьер демонстрирует традиционную японскую логику: если я не могу что-то делать хорошо – я уступлю свое место тому, кто сделает это лучше меня», – считает Казаков.

В свою очередь заведующий кафедрой востоковедения, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов считает, что уход Абэ может негативно отразиться на отношениях Москвы и Токио. «Любой другой премьер будет более сдержанным в отношениях с Россией. Нам стоит ждать охлаждения этих отношений, если не застоя», – сказал Стрельцов газете ВЗГЛЯД.

Он также отметил, что на пост премьера могут претендовать сразу несколько кандидатов. Среди них – председатель политсовета Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида, генсек кабмина Японии Есихидэ Суга и генсек ЛДП Сигэру Исиба. Также в числе претендентов на премьерский пост называют министра обороны Таро Коно. «Но ярко выраженного фаворита сейчас нет», – добавил собеседник.

Что касается изменений внешнеполитического курса Японии, то здесь все зависит от личности будущего премьера. «Если пост займет Суга – он не станет вносить серьезных корректировок. В то же время Кисида или Исиба, на мой взгляд, будут придерживаться более проамериканской и, соответственно, антироссийской линии. При этом надо отметить, что любой из кандидатов на пост премьера будет считать отношения с США приоритетными», – констатирует эксперт.

«А в отношении Китая Япония будет проводить двойственную политику. При Абэ мы видели попытку выстроить хорошие политические отношения между странами. Но, с другой стороны, политика сдерживания Китая продолжится за счет различных блоков. То есть каких-то серьезных изменений здесь ждать не стоит. Равно как и не стоит ждать возвращения Японии к милитаризму», – заключил Стрельцов.

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