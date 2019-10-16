Близкая к японской правящей партии газета «Санкэй симбун» озвучила новые обвинения к России. По ее мнению, СССР незаконно начал боевые действия против Японии в конце II Мировой, а поэтому Москва должна принести извинения. Только после этого, пишет газета, Токио может выстраивать сотрудничество с Россией. При этом атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в Японии считают благом для страны.

Вмешательство Советского Союза в войну против Японии было «ошибкой», а интернирование японских пленных вообще стало «государственным преступлением» – к таким радикальным выводам пришел автор публикации, напечатанной в среду в авторитетном японском издании «Санкэй симбун».

Напомним, что по данным японской стороны, после капитуляции императорской армии в Маньчжурии, в Корее и на Южном Сахалине в сентябре 1945 года, более 1 млн солдат и офицеров были взяты в плен Красной армией. По сведениям министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, 730 тысяч из них затем вернулись на родину – после стабилизации наших отношений.

«Президент России Владимир Путин... настаивает на справедливости начала военных действий против Японии. По нему не скажешь, что он серьезно настроен на решение проблемы «северных территорий», – утверждает автор заметки Рёсукэ Эндо, который, к слову, ранее работал в Москве.

Японский журналист ставит в пример российским властям своего недавно умершего знакомого, отставного полковника российской разведки Алексея Кириченко. Эндо утверждает, этот «полковник КГБ, пытавшийся выяснить историческую правду», всю жизнь расследовал историю интернирования японских военнопленных, и придерживался принципа «лучший партнер России в Азии, которому можно доверять, – это Япония. Китаю верить нельзя».

Однако, сетует автор публикации, «в последние годы Путин демонстрирует «медовый месяц с Китаем». Но для того, чтобы восстановить отношения с «лучшим партнером», «чтобы Россия и Япония начали искренне сотрудничать... России необходимо признать ошибку, которая заключалась в нападении на Японию».

«Санкэй симбун», где появилась эта публикация, хотя и считается националистически настроенным изданием, но считать ее маргинальным реваншистским листком нельзя. Это издание, выходящее в Токио и Осаке, считается близким к правящей Либерально-демократической партии, которую возглавляет премьер Синдзо Абэ. «Санкэй» при этом традиционно придерживается проамериканской линии. Характерно, что автор назвал ошибкой именно советскую Маньчжурскую операцию (которая была начата в августе 1945 года во исполнение условий Ялтинского соглашения СССР, США и Великобритании). При этом ошибкой не названа, к примеру, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, которую Штаты провели безо всякого согласования с союзниками, и, как признают историки, без особой военной необходимости.

Вообще, Ялтинское соглашение СССР и союзников по Дальнему Востоку февраля 1945 года – крайне неприятный для Японии документ. Ведь согласно ему, США и Британия не только просят вступить в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии (так что разрыв советско-японского Пакта о нейтралитете 1941 года был не «вероломным поступком» Сталина, а согласованным решением всех союзников). США и Великобритания согласились с тем, что после войны СССР должен получить Курильские острова – причем, не оговаривается, что вопрос о Южных Курилах должен решаться в каком-либо особом порядке.

Эксперты отмечают: позиция японской стороны, которую сейчас озвучила «Санкэй симбун», не нова. И, учитывая эту позицию, начинать мирные переговоры (к которым постоянно призывает премьер Синдзо Абэ), довольно сложно. Дело не только в упорстве Токио по поводу «японского суверенитета» над Южными Курилами, о чем напоминает тот же Абэ – но и в общей трактовке истории Второй мировой войны.

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков пояснил газете ВЗГЛЯД:

«Япония считает, что СССР начал войну против нее незаконно. И все последующее, в том числе взятие японских военнопленных и отправка их в сибирские лагеря, также считается незаконным».

«Исходя из этой своей логики, японцы настаивают на возвращении, как говорят они сами, так называемых северных территорий, то есть наших южных Курильских островов. И одновременно они поднимают вопрос о статусе военнопленных, попавших на территорию Советского Союза», – пояснил эксперт.

Современные японские политики не принимают во внимание исторический факт: в совместной декларации СССР и Японии 1956 года уже был решен вопрос и о репарациях, и о военнопленных. Советский Союз отпустил всех японских военнопленных, и была достигнута договоренность, что никто никаких претензий по этому поводу предъявлять не будет, – напомнил Казаков.

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Требование к России признать «ошибку» Советского Союза, «напавшего» на Японию – это, конечно, не официальная точка зрения, и никаких последствий для отношений руководства двух стран она не повлечет, отметил завкафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов. Но, отметил он, необходимо учесть, что «оценка вступления СССР в войну с Японией и всего, что связано с этой войной, в японском обществе носит односторонний характер».

Считается, что «Советский Союз нарушил пакт о нейтралитете, незаконно оккупировал Южно-Курильские острова, которые принадлежали Японии и что интернирование тысяч японских военнослужащих было незаконным», – подчеркнул Стрельцов в комментарии газете ВЗГЛЯД. По словам собеседника, такая точка зрения регулярно тиражируется в японских газетах и отражается на системе военно-исторического образования, поэтому большинство японцев считают так, как это подано в сегодняшних публикациях японской прессы.

Что же касается отношения к США, то японцы считают, что американцы своими ядерными бомбардировками городов Хиросима и Нагасаки ускорили окончание войны, отмечает Стрельцов. По их мнению, эти бомбардировки позволили избежать новых бессмысленных жертв, которые бы имели место, если бы Япония продолжала сопротивление. Кроме того, японцы считают США своим учителем, который принес в Японию мир, демократию и процветание, констатировал завкафедрой востоковедения МГИМО. По мнению эксперта,

«даже зная о масштабах бомбардировок, японцы не имеют к американцам таких исторических претензий, какие есть к Советскому Союзу и, соответственно к России, как к правопреемнику СССР».

Это притом, что общеизвестно – «ни военных объектов, ни военных частей в Хиросиме и Нагасаки не было, там находились мирные жители», так что этот удар был абсолютно не оправданным, напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Для американцев это была демонстрация нового оружия не японцам, а Советскому Союзу, – отметил Клинцевич. – Однако сегодня мы видим, что те, кто унизил Японию и совершил военное преступление, являются для нее лучшими друзьями».

США имеют самые большие военные базы и, судя по всему, их число будет расти, «а новое оружие, в том числе и ядерное, будет размещено на территории Японии», – уверен сенатор. «Сейчас они хотят показать, что это разгром Квантунской армией Советским Союзом в 1945 году был избыточным сделано нами избыточно – ошибаетесь, господа. Повторите, будет еще хуже», – заключил Клинцевич.

«Поколения японцев сменились, люди не ощущают себя виновными в преступлениях предшествующих поколений, – заметил востоковед Казаков. – Японцы недовольны, что их заставляют быть в положении побежденной страны. Северная и Южная Кореи и Китай продолжают поднимать тему исторической вины поднимать, используя ее как фактор воздействия на Японию». «Гасить» японский реваншизм можно, не напоминая о том, что Страна восходящего солнца – побежденная страна, а поднимая вопрос о конкретных военных преступлениях японцев, пояснил эксперт.

«Допустим, спрашивать о том, что пишут в Японии о Нанкинской резне (инцидент 1937–1938 годов, когда, согласно выводам Международного военного трибунала, японская армия уничтожила около 300 000 китайских гражданских лиц и военнопленных). Вот этот вопрос может подниматься и на научном уровне. А огульно обвинять Японию и говорить, что, мол, вы как побежденная страна будете делать что скажут – так уже не пройдет», – подчеркнул Казаков.

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