Абэ подтвердил намерение работать над мирным договором с Россией

Глава японского правительства Синдзо Абэ на прошедших в четверг во Владивостоке переговорах с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать переговоры по мирному соглашению, сообщает агентство Киодо.

Абэ и Путин также подтвердили, что пилотный проект по туризму на Курилах начнется в октябре этого года, передает ТАСС.

В четверг Путин на встрече с Абэ заявил, что отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются, а достигнутые договоренности двух стран реализуются.

В то же время заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов заявил, что Москва предлагает Токио установить полностью безвизовый режим между странами.

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