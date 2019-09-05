Россия предложила Японии полностью отменить визы

Москва предлагает Токио установить полностью безвизовый режим между Россией и Японией, заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.

Он напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, это шаг в правильном направлении, однако этого недостаточно.

«Предлагаем нашим японским соседям вести дело к полной отмене визового режима», – приводит его слова ТАСС.

В среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток. В четверг он примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом Владимиром Путиным.

Москва и ранее предлагала Токио ввести безвизовый режим. Такое предложение озвучивал, в частности, глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно в мае.

Ранее японские СМИ сообщали, что Токио изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для граждан России.

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