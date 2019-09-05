Путин на встрече с Абэ оценил отношения России и Японии

Отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются, а достигнутые договоренности двух стран реализуются, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Многие наши начинания реализуются, двусторонние отношения стабильны и динамично развиваются», – передает ТАСС слова Путина. Он добавил, что его с Абэ договоренности реализуются.

«Сегодня, конечно, обсудим не только состояние наших дел, но и наметим дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений», – сказал Путин.

Президент России отметил весьма представительный состав японской делегации на Восточном экономическом форуме: более 500 официальных лиц из Японии и представители бизнеса.

«Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога. Мы этому очень рады, потому что это способствует развитию наших двусторонних отношений», – обратился Путин к Абэ.

Затем российский лидер перешел на более доверительное обращение на «ты».

«Хотел бы поблагодарить сердечно за слова сочувствия, которые ты выразил жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с лесными пожарами», – сказал Путин.

Перед началом встречи с президентом Путиным Абэ заявил, что Япония рассчитывает на дальнейшее углубление обменов с Россией в различных областях.

«В следующем году у нас пройдет год межрегиональных обменов. Мы хотим усилить обмены с РФ в различных областях», – сказал он.

Абэ добавил, что в ходе встречи он планирует обсудить с Путиным мирный договор, двусторонние отношения и международные проблемы.

Он также поблагодарил российского лидера за содействие при проведении саммита G20 в июне этого года.

В конце июня на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным Абэ заявил, что Россия и Япония за три года создали более 200 проектов в восьми сферах совместной деятельности.

Напомним, ранее в четверг заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов заявил, что Москва предлагает Токио установить полностью безвизовый режим между странами.

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