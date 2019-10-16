Востоковед объяснил обиду японцев на Россию за разгром 1945 года

«С точки зрения исторической правды японцы наделали много бед. В Китае до сих пор называют их фашистами. Но современное поколение каяться ни в чем не будет, они существуют в другой системе координат», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков, комментируя публикации японских СМИ, где военная операция СССР против Квантунской армии названа «ошибкой» и «государственным преступлением».

«На мой взгляд, ничего нового в этой позиции японской стороны, озвученной в СМИ нет, – сказал старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института дальнего Востока РАН Олег Казаков. – Япония считает, что СССР начал войну против нее незаконно. И все последующее, в том числе взятие японских военнопленных и отправка их в сибирские лагеря, также считается незаконной».

«Исходя из этой своей логики, японцы настаивают на возвращении, как говорят они сами, так называемых «Северных территорий», то есть наших Южно-курильских островов. И одновременно они поднимают вопрос о статусе военнопленных, попавших на территорию Советского Союза», – пояснил эксперт.

По его словам, в этой истории стоит обращать внимание на ряд юридических вопросов. Так, например, в 1956 году была подписана совместная декларация СССР и Японии, где вопросы репараций и военнопленных были решены на государственном уровне. Советский Союз отпустил всех японских военнопленных, и была достигнута договоренность, что никто никаких претензий по этому поводу предъявлять не будет.

«С точки зрения исторической правды японцы наделали много бед, и это совершенно очевидно. Мы видим, что сейчас по-прежнему между Японией и Китаем, Японией и двумя Кореями, существуют постоянные вопросы по тому, как японская сторона интерпретирует свою историю», – подчеркнул Казаков.

Он отметил, что корейцы и китайцы недовольны тем, как японские власти интерпретируют исторические события в школьных учебниках. «В Китае до сих пор называют японцев фашистскими захватчиками. И вот этот негативный исторический фон блокирует развитие отношений между странами», – отметил востоковед.

«Конечно есть формальные отношения между странами, в ходе которых японцы признавали свои ошибки. Но современное поколение жителей страны каяться ни в чем не будет, они существуют в другой системе координат. Поколения сменились, люди изменились, они не ощущают себя виноватыми. Японцы недовольны, что их заставляют быть в позе побежденной страны, которая много чего плохого наделала, а страны Кореи и Китай пытаются эту тему поднимать, используя ее как фактор воздействия на Японию», – пояснил собеседник.

При этом Казаков отметил, что с позиции сегодняшнего дня к Японии можно апеллировать только точечно, по конкретным вопросам.

«Допустим, говорить о том, что пишут в Японии о «Нанкийской резне» (инцидент 1937-38 годов, когда, согласно выводам Международного военного трибунала, японская армия уничтожила около 300 000 китайских гражданских лиц и военнопленных). Вот этот вопрос может подниматься и на научном уровне. А огульно обвинять Японию и говорить, что, мол, вы как побежденная страна будете делать, что скажут – так уже не пройдет», – подчеркнул эксперт.

Говоря непосредственно о российско-японских отношениях, эксперт констатировал, что в Японии по-прежнему существуют общественные организации, которые поднимают тему японских военнопленных в СССР.

«Они считают несправедливым то, что произошло, и публичным образом выражают свою позицию, так как это написано в сегодняшней статье Sankei Shimbun. В Японии есть силы, которые давно выработали свою позицию в отношении России и последовательно ее проводят», – сказал Казаков.

«Во многих азиатских странах, в том числе и в Японии, преобладает стратегический образ мышления. И если они встали на какой-то путь – им сложно его менять. Так что, если говорить о российско-японских отношениях и притязаниях Японии на Южные Курилы, надо постоянно деликатно оказывать давление на японскую сторону, чтобы со временем их позиция в отношении России изменилась. Никакие другие средства на японцев не действуют», – отметил востоковед.

«Это очень медленная, щекотливая, деликатная работа, которая должна проводиться как на уровне дипломатов, так и на уровне народов двух стран. Нужно улучшать отношения, нужно выравнивать уровень доверия между странами, потому что сегодня только 18% японцев относятся к России с симпатией», – заключил Казаков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, японский журналист Рёсукэ Эндо в статье для издания Sankei Shimbun заявил, что интернирование СССР японских военнопленных, часть из которых погибла и пропала без вести в советских лагерях, было «государственным преступлением». По его словам, для сотрудничества с Токио России необходимо признать «ошибкой» военную операцию Советского Союза против Квантунской армии в 1945 году.

Напомним, в августе – начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии.

В результате войны СССР официально вернул в свой состав территории, аннексированные Японией у Российской империи по окончании Русско-японской войны 1904–1905 годов, а также уступленную Токио в 1875 году основную группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил, включая острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Последняя территориальная потеря Японией не признана до сих пор, что препятствует заключению мирного договора между Японией и Россией.

В сентябре глава японского правительства Синдзо Абэ на прошедших во Владивостоке переговорах с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать переговоры по мирному соглашению. А 8 октября Абэ заявил, что Токио неизменно считает, что суверенитет Японии распространяется на острова, относящиеся к южной части Курил.

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