Востоковед объяснил обиду японцев на Россию за разгром 1945 года

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Украинцы захотели с Россией общего будущего

Жители Украины хотят иметь открытую границу с РоссиейФото: Александр Мазуркевич/РИА «Новости»
Отношения русских и украинцев впервые с 2014 года существенно улучшились – об этом говорят данные соцопроса. Причем и в России, и на Украине люди видят будущее двух стран без разделяющих их таможен, визовых режимов и прочих границ. Данный замер общественного мнения дает политикам возможность начать восстановление нормальных отношений между двумя странами. Воспользуются ли они этим шансом? Подробности...
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«План Зеленского» по Донбассу отличается наглостью

Зеленский просит о простой формальности, которая даст ему повод объявить себя победителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
На заседании контактной группы в Минске украинская сторона выдвинула условия к Москве, Донецку и Луганску, пояснив, чего хочет в обмен на «формулу Штайнмайера». Судя по всему, в этих требованиях и заключается первичный «план Зеленского по Донбассу», который уже успели одобрить в ЕС. Среди прочего там есть призыв к ДНР/ЛНР отказаться от рубля и только одно принципиальное новшество.  Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Зачем России врачи-гастарбайтеры

Сергей Мардан, публицист
Врач из Бишкека или Кишинева бастовать не будет. Более того, он еще будет благодарить начальство за то, что ему в принципе дали возможность работать по специальности, а не доставщиком пиццы или таксистом. Подробности...
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В Персидском заливе задул ветер из России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Визит главы российского государства в две важнейшие страны Залива – Саудовскую Аравию и Эмираты – стал одним из элементов выстраивания новой роли России в мире на основе тех возможностей, которые у нее появились. Подробности...

Россия своих в обиду не дает

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
России наплевать на политические взгляды гражданина, и она его старается спасти – и спасает. Я бы посмотрел на спасение американского журналиста, который против леволиберальной диктатуры. Хорошо бы, если б гражданство не отозвали. Подробности...
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    Анна Долгарева: Смертная казнь по наследству

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      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          • Выиграет турнир

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              Востоковед объяснил обиду японцев на Россию за разгром 1945 года

                 16 октября 2019, 12:42
              Фото: Евгений Халдей/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов

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              «С точки зрения исторической правды японцы наделали много бед. В Китае до сих пор называют их фашистами. Но современное поколение каяться ни в чем не будет, они существуют в другой системе координат», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков, комментируя публикации японских СМИ, где военная операция СССР против Квантунской армии названа «ошибкой» и «государственным преступлением».

              «На мой взгляд, ничего нового в этой позиции японской стороны, озвученной в СМИ нет, – сказал старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института дальнего Востока РАН Олег Казаков. – Япония считает, что СССР начал войну против нее незаконно. И все последующее, в том числе взятие японских военнопленных и отправка их в сибирские лагеря, также считается незаконной».

              «Исходя из этой своей логики, японцы настаивают на возвращении, как говорят они сами, так называемых «Северных территорий», то есть наших Южно-курильских островов. И одновременно они поднимают вопрос о статусе военнопленных, попавших на территорию Советского Союза», – пояснил эксперт.

              По его словам, в этой истории стоит обращать внимание на ряд юридических вопросов. Так, например, в 1956 году была подписана совместная декларация СССР и Японии, где вопросы репараций и военнопленных были решены на государственном уровне. Советский Союз отпустил всех японских военнопленных, и была достигнута договоренность, что никто никаких претензий по этому поводу предъявлять не будет.

              «С точки зрения исторической правды японцы наделали много бед, и это совершенно очевидно. Мы видим, что сейчас по-прежнему между Японией и Китаем, Японией и двумя Кореями, существуют постоянные вопросы по тому, как японская сторона интерпретирует свою историю», – подчеркнул Казаков.

              Он отметил, что корейцы и китайцы недовольны тем, как японские власти интерпретируют исторические события в школьных учебниках. «В Китае до сих пор называют японцев фашистскими захватчиками. И вот этот негативный исторический фон блокирует развитие отношений между странами», – отметил востоковед.

              «Конечно есть формальные отношения между странами, в ходе которых японцы признавали свои ошибки. Но современное поколение жителей страны каяться ни в чем не будет, они существуют в другой системе координат. Поколения сменились, люди изменились, они не ощущают себя виноватыми. Японцы недовольны, что их заставляют быть в позе побежденной страны, которая много чего плохого наделала, а страны Кореи и Китай пытаются эту тему поднимать, используя ее как фактор воздействия на Японию», – пояснил собеседник.

              При этом Казаков отметил, что с позиции сегодняшнего дня к Японии можно апеллировать только точечно, по конкретным вопросам.

              «Допустим, говорить о том, что пишут в Японии о «Нанкийской резне» (инцидент 1937-38 годов, когда, согласно выводам Международного военного трибунала, японская армия уничтожила около 300 000 китайских гражданских лиц и военнопленных). Вот этот вопрос может подниматься и на научном уровне. А огульно обвинять Японию и говорить, что, мол, вы как побежденная страна будете делать, что скажут – так уже не пройдет», – подчеркнул эксперт.     

              Говоря непосредственно о российско-японских отношениях, эксперт констатировал, что в Японии по-прежнему существуют общественные организации, которые поднимают тему японских военнопленных в СССР.

              «Они считают несправедливым то, что произошло, и публичным образом выражают свою позицию, так как это написано в сегодняшней статье Sankei Shimbun. В Японии есть силы, которые давно выработали свою позицию в отношении России и последовательно ее проводят», – сказал Казаков.

              «Во многих азиатских странах, в том числе и в Японии, преобладает стратегический образ мышления. И если они встали на какой-то путь – им сложно его менять. Так что, если говорить о российско-японских отношениях и притязаниях Японии на Южные Курилы, надо постоянно деликатно оказывать давление на японскую сторону, чтобы со временем их позиция в отношении России изменилась. Никакие другие средства на японцев не действуют», – отметил востоковед.

              «Это очень медленная, щекотливая, деликатная работа, которая должна проводиться как на уровне дипломатов, так и на уровне народов двух стран. Нужно улучшать отношения, нужно выравнивать уровень доверия между странами, потому что сегодня только 18% японцев относятся к России с симпатией», – заключил Казаков.  

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, японский журналист Рёсукэ Эндо в статье для издания Sankei Shimbun заявил, что интернирование СССР японских военнопленных, часть из которых погибла и пропала без вести в советских лагерях, было «государственным преступлением». По его словам, для сотрудничества с Токио России необходимо признать «ошибкой» военную операцию Советского Союза против Квантунской армии в 1945 году.

              Напомним, в августе – начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии.

              В результате войны СССР официально вернул в свой состав территории, аннексированные Японией у Российской империи по окончании Русско-японской войны 1904–1905 годов, а также уступленную Токио в 1875 году основную группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил, включая острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

              Последняя территориальная потеря Японией не признана до сих пор, что препятствует заключению мирного договора между Японией и Россией.

              В сентябре глава японского правительства Синдзо Абэ на прошедших во Владивостоке переговорах с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать переговоры по мирному соглашению. А 8 октября Абэ заявил, что Токио неизменно считает, что суверенитет Японии распространяется на острова, относящиеся к южной части Курил.

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