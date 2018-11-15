Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы?

Правительство Японии намерено построить первый в послевоенной истории страны авианосец. Корабль будет создан на базе крупнейшего вертолетоносца ВМС Японии класса «Идзумо». Как во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, создание авианосца будет включено в среднесрочную оборонную программу Японии, которую планируется принять в декабре.

Эта программа – «Руководящие принципы программы национальной обороны» – рассчитана на срок до 2024 года и станет первым шагом к отходу от прописанного в японской конституции запрета на полноценную армию, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. В рамках той же программы кабинет Синдзо Абэ принял решение закупить у США 42 истребителя F-35B. Как сообщает издание Nikkei daily, Япония рассматривает возможность покупки еще 100 аналогичных самолетов на сумму более 8,8 млрд долларов.

Цель понятна – американским «невидимкам» пятого поколения предстоит базироваться в том числе на палубе обновленных «Идзумо». Японские судостроители уже дали рекомендации по изменениям конструкции корабля и установке дополнительного оборудования. Ожидается, что средства будут выделены уже в 2019-м, само строительство начнется в 2020-м.

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Вертолетоносец, который будет переоборудован в авианосец, – сам по себе новый корабль. Корабли класса «Идзумо» были приняты в состав ВМС в 2015 году. Пока что в строю всего два таких корабля, и еще два находятся на судоверфях. Это самые крупные корабли в составе современного японского флота – длина 248 метров, водоизмещение 27 тысяч тонн. Но авианосец из «Идзумо» получится небольшой – корабль может принять лишь до 10 F-35.

Отметим, что корабль нового класса в прессе часто называют первым, словно забывая о том, что на начало Второй мировой императорский флот Японии располагал 10 авианосцами против семи у США (при этом четыре американских авианосца находились в Атлантике). Только в нападении на Перл-Харбор участвовали шесть кораблей такого класса. К слову, эта армада шла от курильского острова Итуруп, отметил Валерий Кистанов.

«Авианосцы у японцев были, но не самого передового класса, хотя на начальном этапе войны они действительно нанесли удар по Перл-Харбору. А потом через год, у Мидуэя, американцы большую часть авианосцев потопили. С тех пор японцы их никогда не строили», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол России в Японии Александр Панов. Заметим, что и название «Идзумо» – с историей. Так назывался броненосец, участвовавший в Цусимской битве.

Но сейчас ремилитаризация Японии направлена точно не против США, и даже не против России. В сентябре премьер Синдзо Абэ заверил Дональда Трампа: «Введение военной техники высокой спецификации, включая американскую технику, важно для укрепления обороны Японии». По оценке Japan Times, правительство Японии надеется создать авианосец, который будет иметь решающее значение перед лицом «морской напористости Китая». Не может не вызывать беспокойство японцев и авианосная программа КНР.

У японской программы строительства авианосцев есть хороший фундамент, пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. «Японский флот со времен холодной войны имеет класс уникальных кораблей – эсминцев и ракетоносцев. Во времена холодной войны это были увеличенные в размере эсминцы с увеличенным количеством бортовых вертолетов до трех–четырех, а начиная с 2000-х годов этот класс эволюционировал фактически в легкие авианосцы», – сказал эксперт.

По мнению Валерия Кистанова, японцы предвидели возрастание морской мощи Китая и строили вертолетоносцы с прицелом на их быструю эволюцию.

«По размерам эти корабли соответствовали легким авианосцам европейских стран, таких как Италия и Испания, – пояснил Кашин. – Уже тогда было ясно: их конструкция учитывает возможность базирования на них в будущем самолетов вертикального и укороченного взлета и вертикальной посадки. У них были предусмотрены укрепленные палубы, способные выдержать воздействие реактивной струи, самолетоподъемники и другое оборудование. Для переделки их в авианосцы настало время потому, что только недавно появился подходящий для этого самолет в виде версии истребителя F-36 для корпуса морской пехоты».

По мнению Кашина, без авианосцев у страны не может быть полноценного океанского флота, «потому как размещаемые на борту корабля крылатые ракеты немногочисленны, дороги и имеют ограничения по типам применяемых головных частей. Зато авианосная авиация имеет широчайший выбор боеприпасов и является важным дополнением к ПВО корабельного соединения. Плюс авиация дает большие разведывательные возможности», подытожил эксперт.

«Все это, конечно, идет вразрез с японской конституцией, которая запрещает Японии иметь полноценную армию, в том числе наступательные вооружения», – отмечает Кистанов. Вертолетоносцы де-юре такими не считались. Василий Кашин пояснил:

«Изменения в законодательстве, которые были введены в действие при Абэ, дают Японии «право на коллективную самооборону».

Речь идет о боевых действиях по защите и поддержке своего союзника (а именно США). По мнению Кашина, это открывает возможность участия Японии в военном конфликте в случае, если напрямую она не является объектом нападения. Например, при конфликте вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море.

С получением авианосцев японский флот сможет действовать на куда большем удалении от своего побережья. В частности, обновленные «Идзумо» повысят возможности Японии по защите спорных островных территорий, таких как острова Сенкаку (Дяоюйдао по-китайски), а также критически важных для Японии морских коммуникаций.

И хотя Япония явно вооружается против Китая – несомненно, что и Китай не оставит происходящее без внимания. «Мы увидим негативную реакцию Китая и рост китайских вложений в военно-морские силы», – прогнозирует Кашин. Иначе говоря, на наших глазах на Дальнем Востоке, непосредственно у российских границ, разворачивается военно-морская гонка вооружений. И кто знает, чем это обернется в итоге.