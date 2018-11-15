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28 ноября, среда  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад – принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные, резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США. Подробности...
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В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Такой свадьбы в России еще не былоФото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России? Подробности...
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Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»

Наставником Дмитрия Новикова стал бывший глава правительства Сергей СтепашинФото: facebook.com/novikov.dmitriy.vl
Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании «ОТВ-Прим» вскоре после победы на конкурсе. Подробности...
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Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзеФото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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США вкладываются в войну, чтобы не умереть

Дмитрий Родионов, политолог
Трамп, еще в период своей предвыборной кампании обещал перестать вмешиваться в дела других стран. Но вместо этого балансирует на грани втягивания Америки в новые войны. Почему? Тому есть две причины. Подробности...

Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
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Атака на религию идет по всему миру

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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      Умер Бернардо Бертолуччи

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

          С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзе   28 ноября 2018, 08:16
          Фото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин,
          Анна Кукушкина

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          Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы?

          Правительство Японии намерено построить первый в послевоенной истории страны авианосец. Корабль будет создан на базе крупнейшего вертолетоносца ВМС Японии класса «Идзумо». Как во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, создание авианосца будет включено в среднесрочную оборонную программу Японии, которую планируется принять в декабре.

          Эта программа – «Руководящие принципы программы национальной обороны» – рассчитана на срок до 2024 года и станет первым шагом к отходу от прописанного в японской конституции запрета на полноценную армию, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. В рамках той же программы кабинет Синдзо Абэ принял решение закупить у США 42 истребителя F-35B. Как сообщает издание Nikkei daily, Япония рассматривает возможность покупки еще 100 аналогичных самолетов на сумму более 8,8 млрд долларов.

          Цель понятна – американским «невидимкам» пятого поколения предстоит базироваться в том числе на палубе обновленных «Идзумо». Японские судостроители уже дали рекомендации по изменениям конструкции корабля и установке дополнительного оборудования. Ожидается, что средства будут выделены уже в 2019-м, само строительство начнется в 2020-м.

          Вертолетоносец, который будет переоборудован в авианосец, – сам по себе новый корабль. Корабли класса «Идзумо» были приняты в состав ВМС в 2015 году. Пока что в строю всего два таких корабля, и еще два находятся на судоверфях. Это самые крупные корабли в составе современного японского флота – длина 248 метров, водоизмещение 27 тысяч тонн. Но авианосец из «Идзумо» получится небольшой – корабль может принять лишь до 10 F-35.

          Отметим, что корабль нового класса в прессе часто называют первым, словно забывая о том, что на начало Второй мировой императорский флот Японии располагал 10 авианосцами против семи у США (при этом четыре американских авианосца находились в Атлантике). Только в нападении на Перл-Харбор участвовали шесть кораблей такого класса. К слову, эта армада шла от курильского острова Итуруп, отметил Валерий Кистанов.

          «Авианосцы у японцев были, но не самого передового класса, хотя на начальном этапе войны они действительно нанесли удар по Перл-Харбору. А потом через год, у Мидуэя, американцы большую часть авианосцев потопили. С тех пор японцы их никогда не строили», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол России в Японии Александр Панов. Заметим, что и название «Идзумо» – с историей. Так назывался броненосец, участвовавший в Цусимской битве.

          Но сейчас ремилитаризация Японии направлена точно не против США, и даже не против России. В сентябре премьер Синдзо Абэ заверил Дональда Трампа: «Введение военной техники высокой спецификации, включая американскую технику, важно для укрепления обороны Японии». По оценке Japan Times, правительство Японии надеется создать авианосец, который будет иметь решающее значение перед лицом «морской напористости Китая». Не может не вызывать беспокойство японцев и авианосная программа КНР.

          У японской программы строительства авианосцев есть хороший фундамент, пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. «Японский флот со времен холодной войны имеет класс уникальных кораблей – эсминцев и ракетоносцев. Во времена холодной войны это были увеличенные в размере эсминцы с увеличенным количеством бортовых вертолетов до трех–четырех, а начиная с 2000-х годов этот класс эволюционировал фактически в легкие авианосцы», – сказал эксперт.

          По мнению Валерия Кистанова, японцы предвидели возрастание морской мощи Китая и строили вертолетоносцы с прицелом на их быструю эволюцию.

          «По размерам эти корабли соответствовали легким авианосцам европейских стран, таких как Италия и Испания, – пояснил Кашин. – Уже тогда было ясно: их конструкция учитывает возможность базирования на них в будущем самолетов вертикального и укороченного взлета и вертикальной посадки. У них были предусмотрены укрепленные палубы, способные выдержать воздействие реактивной струи, самолетоподъемники и другое оборудование. Для переделки их в авианосцы настало время потому, что только недавно появился подходящий для этого самолет в виде версии истребителя F-36 для корпуса морской пехоты».

          По мнению Кашина, без авианосцев у страны не может быть полноценного океанского флота, «потому как размещаемые на борту корабля крылатые ракеты немногочисленны, дороги и имеют ограничения по типам применяемых головных частей. Зато авианосная авиация имеет широчайший выбор боеприпасов и является важным дополнением к ПВО корабельного соединения. Плюс авиация дает большие разведывательные возможности», подытожил эксперт.

          «Все это, конечно, идет вразрез с японской конституцией, которая запрещает Японии иметь полноценную армию, в том числе наступательные вооружения», – отмечает Кистанов. Вертолетоносцы де-юре такими не считались. Василий Кашин пояснил:

          «Изменения в законодательстве, которые были введены в действие при Абэ, дают Японии «право на коллективную самооборону».

          Речь идет о боевых действиях по защите и поддержке своего союзника (а именно США). По мнению Кашина, это открывает возможность участия Японии в военном конфликте в случае, если напрямую она не является объектом нападения. Например, при конфликте вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море.

          С получением авианосцев японский флот сможет действовать на куда большем удалении от своего побережья. В частности, обновленные «Идзумо» повысят возможности Японии по защите спорных островных территорий, таких как острова Сенкаку (Дяоюйдао по-китайски), а также критически важных для Японии морских коммуникаций.

          И хотя Япония явно вооружается против Китая – несомненно, что и Китай не оставит происходящее без внимания. «Мы увидим негативную реакцию Китая и рост китайских вложений в военно-морские силы», – прогнозирует Кашин. Иначе говоря, на наших глазах на Дальнем Востоке, непосредственно у российских границ, разворачивается военно-морская гонка вооружений. И кто знает, чем это обернется в итоге.


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