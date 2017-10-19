Почему Япония не может выйти из-под опеки США

«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну?

Япония вынуждена «следовать» за США, так как Россия не имеет обязательств по защите Страны восходящего солнца от соседних государств, обладающих ядерным оружием. Об этом во вторник заявил японский политик Ёсиро Мори, который занимал пост премьера в 2000–2001 годах, но до сих пор остается весомой политической фигурой.

Слова Мори тем более значимы, что он со времен своего премьерства находится в дружеских отношениях с Владимиром Путиным. Мори не раз встречался с российским президентом и был посредником в его контактах с действующим премьером Синдзо Абэ, да и в возобновлении нормальных отношений с Токио в целом.

Собственно, во время одной из встреч с Путиным, в прошлом году в Екатеринбурге, Мори и высказал тезис, который вновь процитировал сейчас. «Японию окружают страны, обладающие ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России? У России нет никаких обязательств по защите Японии, в том числе потому, что между нашими странами нет мирного договора», – подчеркнул отставной премьер.

Почему Мори именно теперь решил напомнить о том, что Япония лишь вынужденно следует за Штатами? По совпадению или нет, но именно во вторник Россия и Япония одновременно уведомили ВТО об ответных мерах в «торговой войне» с США. Напомним также, что 25–26 мая Синдзо Абэ побывает в России, в 18-й раз за время своего премьерства встретится с Путиным и впервые выступит на Петербургском экономическом форуме.

Япония, которую Ясухиро Накасонэ в 80-е годы называл «непотопляемым авианосцем США», сейчас, очевидно, пытается выйти из-под жесткой американской опеки. Невзирая на «проблему северных территорий», Япония в последние годы ведет себя в отношениях с Россией едва ли не как самая независимая из зависимых от США стран. В Токио помнят о том, что еще в 2012 году Путин указал на необходимость в курильском вопросе искать «что-то вроде хикивакэ» – дзюдоистский термин, обозначающий ничью.

Впрочем, к переориентации Японии с Вашингтона на Москву надо относиться трезво.

«Ёсиро Мори – человек, который отличается неординарными заявлениями, – рассказал газете ВЗГЛЯД глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. – В свое время он предложил решить вопрос Южных Курил, просто поделив острова. В советско-японской декларации 1956 года, прекратившей состояние войны между двумя странами, говорилось: СССР готов передать остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора. А это всего-навсего 7% территории Южных Курил. Мори же предложил «найти компромисс», поделив 50 на 50 – так, чтобы граница прошла посередине самого крупного острова, Итурупа». Тут же японское правительство заявило, что это не более чем личное мнение Ёсиро Мори.

Восприятие России в японском обществе скорее негативное. Судя по соцопросам, нашей стране симпатизируют не более 17% японцев и 80% настроены отрицательно; отношение к США прямо противоположное – почти 85% симпатизируют бывшему противнику и лишь 13,5% испытывают антипатию. И хотя японские правящие круги не рассматривают Россию в качестве угрозы, инерцию холодной войны переломить сложно.

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«В японских доктринальных документах в период холодной войны Советский Союз позиционировался как угроза номер один. Было такое устойчивое выражение «сорэн кёирон» – «советская угроза». Когда СССР развалился, это выражение исчезло из японских документов, и на смену ему пришел другой термин, «тюгоку кёирон» – «китайская угроза», – рассказал Валерий Кистанов. Он подчеркнул: именно Китай считается главной угрозой Японии в сфере безопасности, учитывая и территориальный спор, и восприятие прошлого. Япония очень обеспокоена наращиванием китайской военной мощи, агрессивной и наступательной политикой КНР на морях и океанах. «В роли единственного защитника от китайской угрозы, и заодно от ракетно-ядерной угрозы со стороны Пхеньяна, Япония видит только США», – подчеркнул Кистанов.

Притом что сама Япония опасается Китая, а не России, она продолжает оставаться форпостом США в противостоянии с Москвой. «Договор о безопасности от 1960 года продолжает совершенствоваться качественно и количественно. Хотя после распада Советского Союза у нас были робкие надежды на его денонсацию или хотя бы на то, что его характер будет менее агрессивным и наступательным, – отмечает Кистанов. – Примером может служить развертывание в Японии элементов американской ПРО, наряду с Южной Кореей. Сейчас комплексы сухопутной ПРО Aegis Ashore должны быть развернуты на юге и на севере Японии, причем на севере – в префектуре Акита, недалеко от российских границ».

«Стремление выйти из-под слишком сильной опеки США присутствовало и присутствует в Японии. Сами основатели доктрины военно-политического союза с США считали: наступит время, когда Япония, накопив силы, выйдет из-под опеки американцев. Но пока этого не происходит по разным причинам», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД профессор МГИМО, бывший посол в Японии Александр Панов. Среди таких причин, например, сильно укоренившееся проамериканское лобби. Многие японские политики просто не видят альтернативы союзу с США, подчеркнул Панов. Среди тех, кто выступал за проявление Японией большей самостоятельности, был и премьер Юкио Хатояма, но «его судьба оказалась достаточно печальной».

«Это очень яркий пример, – заметил в свою очередь японист Валерий Кистанов. – Юкио Хатояма – внук Итиро Хатоямы, премьер-министра, который подписал декларацию 1956 года. Юкио Хатояма считается не то что пророссийским политиком, но позитивно относящимся к России, продолжателем своего деда». Показательно, что отставной премьер Японии Хатояма стал первым иностранным политиком такого ранга, посетившим Крым после 2014 года. Он же призвал действующего премьера Синдзо Абэ пересмотреть отношения с Москвой и отменить санкции. Кистанов рассказывает:

«Хатояма, став премьером в 2009 году, говорил о том, что необходимо дистанцироваться от США, нужно сближаться с Китаем и Россией. Он же говорил о том, что американские базы нужно вывести за пределы Окинавы, а то и вообще за пределы Японии. И что же? Он продержался в кресле премьер-министра менее года».

Всего год пробыл премьером и Ёсиро Мори. Явно не в интересах США терять Окинаву, где сосредоточено 75% баз в стране, откуда удобно «доставать» и Китай, и Корейский полуостров. «Местные чиновники на уровне губернатора Окинавы требовали ослабить бремя американского присутствия. Но ничего не вышло – токийские власти совместно с американцами давили на местное население», – рассказал Кистанов.

Можно ли сказать, что сторонники суверенизации Японии не имеют никаких шансов на успех? По мнению экспертов, нет шансов у тех, кто пытается действовать в лоб. «Поэтому Абэ действует совсем по-другому, – отмечает Александр Панов. – С одной стороны, он демонстрирует всяческую приверженность союзу с США, а с другой – проводит самостоятельный курс в ряде существенных областей». Например, «Барак Обама очень сильно не доверял Абэ, в Америке считали, что это ревизионист, который пересмотрит конституцию и союзнические отношения с США». Но Абэ удалось убедить США, что это не так. У них сейчас вполне приличные отношения с Трампом, рассказал Панов. Трамп, например, не стал возражать против решения Абэ развивать отношения с Россией. В то же время США явно не намерены выпускать Японию из-под своей опеки и, по словам, Панова, опасаются, что самостоятельные японцы начнут развивать наступательные вооружения.