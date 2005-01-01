Россия сообщила ВТО о возможных мерах против США

Представители России уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможных ответных мерах из-за введения США пошлин на сталь и алюминий, следует из документов, опубликованных на сайте ВТО.

Ответные меры, которые эквивалентны ущербу от американских мер, оцениваются в 538 млн долларов, передает ТАСС.

1 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп собрался отложить введение пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики. Пошлины отложены на месяц. При этом в отношении России, Китая и Японии пошлины отменять не собираются.

Европа ранее пригрозила «тройной реакцией» на торгово-экономические меры со стороны США.

В конце апреля Трамп признал антироссийскую направленность пошлин на алюминий.