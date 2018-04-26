Трамп признал антироссийскую направленность пошлин на алюминий

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из американских лидеров до него не занимал более жесткую позицию по отношению к России, напомнив о высылке дипломатов и пошлинах.

«Сговора между мной и Россией не было. Никто не занимал по отношению к России более жесткую позицию, чем я. Можете спросить об этом президента Путина», – передает ТАСС со ссылкой на интервью Трампа телеканалу FoxNews.

Трамп пояснил, что имеет в виду отношения начиная с военной сферы и заканчивая нефтью. «Да и многое другое: таможенные пошлины на алюминий, поскольку они направляли нам много алюминия; 60 человек, которых мы выслали – так называемых дипломатов. Никто не был столь жестким, даже близко к этому не был», – сказал он.

Напомним, 26 марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.

Ранее Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Такая мера, уверяет американский президент, вводится «в защиту национальной безопасности» США.