Япония попросилась под российский ядерный зонтик

Япония вынуждена «следовать» за США, так как Россия не обладает обязательствами по защите Страны восходящего солнца от соседних государств, обладающих ядерным оружием, заявил бывший премьер-министр Японии Есиро Мори.

По словам Мори, во время встреч с президентом России Владимиром Путиным, последняя из которых состоялась в прошлом году в Екатеринбурге, он изложил российскому лидеру причину, по которой Токио вынужден «следовать» за США, передает ТАСС.

«Японию окружают страны, обладающие ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России? У России нет никаких обязательств по защите Японии, в том числе потому что между нашими странами нет мирного договора», – отметил бывший премьер-министр Страны восходящего солнца.

По мнению Мори, в случае нападения на Японию, «США как союзники придут на помощь».

«Может быть это не самое лучшее выражение, но Япония связана обязательством следовать за США», – заявил политик в интервью газете «Санкэй».

Напомним, в начале мае Токио анонсировал «значимую встречу» заместителей глав МИД в Москве, которая состоится в преддверии визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В феврале премьер Японии Синдзо Абэ изъявил желание после выборов российского президента посетить Россию с визитом и провести встречу на высшем уровне.