Токио анонсировал «значимую встречу» заместителей глав МИД в Москве

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8 мая, вторник  |  Последнее обновление — 08:52  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато этот круг пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Американских учителей заменили гастарбайтерами

Презрение к учителю – малооплачиваемому специалисту непрестижной профессии – стало в США нормойФото: Rick D’Elia/ZUMA/Global Look Press
Школьное образование в США продолжает скатываться в острый кризис. Низкие зарплаты привели к оттоку преподавателей, и теперь многие штаты вынуждены приглашать учителей из-за границы. Однако дешевый труд гастарбайтеров проблемы не решит. Быть учителем в современной Америке означает страдать от безденежья, не видеть перспектив и терпеть постоянные унижения. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Зачем спустя 30 лет взялись мучить пожилого Романа Полански

Игорь Молотов, писатель, публицист
Роман Полански, наверное, первый голливудский режиссер, которого начали преследовать за домогательства. Но не последний. Опробовав технологии на голливудских небожителях, ватага журналистов бросилась атаковать уже крупных рыб. Подробности...

Игры казаков и разбойников в автозаках

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отроки Навального в глаза не видели советской школы, но они ведут себя как усердные пионеры и октябрята, не пропустившие ни одной политинформации. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Как русские всё испортили, а я лично пострадала от Второй мировой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Я спросила, знает ли она, что такое блокада Ленинграда, Курская битва, Сталинград. Она слышала только последнее название и в несколько неожиданной связи: «Кажется, там вас и освободили американцы?..» Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      У российского президента появился российский лимузин

      Установившаяся после распада СССР традиция использовать в качестве представительского автомобиля машину зарубежного производства наконец-то прервана. Президент России пересел в лимузин отечественного производства
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      Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России

      В Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Высший государственный пост российский лидер занимает уже в четвертый раз. Победу на выборах Путин одержал с рекордной поддержкой
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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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        • Тот, кто чаще хвалит

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          Токио анонсировал «значимую встречу» заместителей глав МИД в Москве

          8 мая 2018, 07:31

          Текст: Антон Никитин

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          Глава МИД Японии Таро Коно анонсировал проведение переговоров заместителя министра иностранных дел страны Такэо Мори и его российского коллеги Игоря Моргулова, выразив надежду, что встреча «будет значимой» и стороны смогут «значительно продвинутся к заключению мирного договора».

          Он уточнил, что в ходе переговоров, запланированных на 11 мая, речь пойдет, в том числе, о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Встреча Моргулова и Мори состоится в преддверии визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает РИА «Новости».

          Ранее Абэ выразил надежду на углубление взаимопонимания с Россией и развитие новых проектов.

          Напомним, в феврале премьер Японии Синдзо Абэ изъявил желание после выборов российского президента посетить Россию с визитом и провести встречу на высшем уровне.


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