Япония собралась модернизировать вертолетоносцы под истребители F-35

Японская судостроительная компания Japan Marine United по заказу министерства обороны изучила возможность модернизации крупнейшего в стране вертолетоносца «Идзумо» для осуществления взлета и посадки истребителей F-35B.

Как передает NHK, компания предоставила отчет, в котором даны рекомендации по изменениям конструкции корабля и установки дополнительного оборудования, передает ТАСС.

Военное ведомство подчеркивает, что исследование необходимо для подготовки сценария в случае возникновения ЧС в ходе японо-американских учений. Предполагается, что в случае непредвиденной ситуации F-35 сможет сесть на борт вертолетоносца.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что минобороны Японии изучает возможность закупки американских самолетов F-35B для оснащения своих вертолетоносцев, а также дополнительной закупке истребителей пятого поколения F-35A.

В марте 2018 года комитет по обороне правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) подготовил рекомендации правительству по пересмотру основных положений оборонной политики.

В этой связи правительству рекомендовали закупить у США истребители F-35B и на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении вертолетоносцев «Идзумо» создать первый в стране авианосец.