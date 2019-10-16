От России потребовали признать «ошибкой» разгром Японии в 1945 году

Для сотрудничества с Токио России необходимо признать «ошибкой» военную операцию Советского Союза против Квантунской армии в 1945 году, утверждает японский журналист Ресуке Эндо на страницах Sankei Shimbun.

Японский журналист Ресуке Эндо в статье для издания Sankei Shimbun утверждает, что интернирование СССР японских военнопленных, часть из которых погибла и пропала без вести в советских лагерях, якобы было «государственным преступлением», передает РИА «Новости».

В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии.

В результате войны СССР официально вернул в свой состав территории, аннексированные Японией у Российской империи по окончании Русско-японской войны 1904 –1905 годов, а также уступленную Токио в 1875 году основную группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил, включая острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Последняя территориальная потеря Японией не признана до сих пор, что препятствует заключению мирного договора между Японией и Россией.

В сентябре глава японского правительства Синдзо Абэ на прошедших во Владивостоке переговорах с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать переговоры по мирному соглашению.

Напомним, 8 октября Абэ заявил, что Токио неизменно считает, что суверенитет Японии распространяется на острова, относящиеся к южной части Курил.

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