Эксперт объяснил отставку премьер-министра Японии

«Абэ демонстрирует традиционную японскую логику: если я не могу что-то делать хорошо – я уступлю свое место тому, кто сделает это лучше меня», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков, комментируя решение премьер-министра Японии Синдзо Абэ покинуть свой пост из-за ухудшения здоровья.

«Абэ приложил много усилий для развития отношений между Россией и Японией. Мы знаем его инициативы и план из восьми пунктов по сотрудничеству между странами, который был предложен Владимиру Путину и был одобрен обеими сторонами. Все это придало позитивную динамику для развития двусторонних отношений», – сказал старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

«Но несмотря на активное продвижение по политическим вопросам, конечного результата Абэ не добился. Задача подписания мирного договора с Россией осталась нерешенной. Это же касается вопроса так называемых спорных островов. И в этом смысле Абэ свою функцию не выполнил», – добавил эксперт.

«Также Абэ крупно не повезло в том, что он не смог провести Олимпиаду из-за коронавируса. Он хотел, чтобы это мероприятие стало последним аккордом его правления, где Япония будет представлена великой страной со своими культурными, техническими и спортивными достижениями», – продолжил собеседник.

«Но в целом Абэ показал себя очень серьезным политиком, дипломатом и руководителем государства. Что касается реальности причин его ухода в отставку – она не ставится под сомнение. Кроме того, Абэ демонстрирует традиционную японскую логику: если я не могу что-то делать хорошо – я уступлю свое место тому, кто сделает это лучше меня. Но говорить о его преемниках на посту премьера пока преждевременно», – заключил Казаков.

В пятницу глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ подтвердил на пресс-конференции решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. Он также выразил сожаление из-за того, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией.

У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.

Впервые Абэ был избран премьер-министром Японии в 2006 году, став самым молодым главой кабинета со времен Второй мировой войны. Позже он становился главой кабинета министров в 2012, 2014 и 2017 годах.

В августе 2020 года Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он непрерывно возглавляет кабинет 2799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года. В ноябре 2019 года Абэ уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера Японии за всю историю страны.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поправки к Конституции защитят Курилы от Японии.

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