Мэр Курильска обосновал невозможность передачи островов Японии

Изменения в Конституцию России делают невозможным передачу Курильских островов Японии, заявил мэр Курильского района Вадим Рокотов.

«Мы уже сто раз высказывались. Мы самая российская Россия. Кто бы что там себе не выдумывал – точка. Мы изменения в конституцию приняли, которые запрещают отчуждение каких-либо территорий страны», – передает заявление чиновника РИА «Новости».

Рокотов также поздравил нового премьер-министра Японии Есихиду Сугу с избранием и пожелал ему успехов в решении проблем страны.

В понедельник Суга заявил, что намерен поставить точку в территориальном вопросе с Россией, не оставляя его решение будущему поколению.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что отношения России и Японии ждет эпоха застоя.