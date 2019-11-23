Москва потребовала от Японии признать суверенитет России над Южными Курилами

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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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              Москва потребовала от Японии признать суверенитет России над Южными Курилами

              23 ноября 2019, 07:59

              Текст: Антон Антонов

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              Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами, заявил глава МИД Сергей Лавров.

              Генсек кабмина Японии Есихидэ Суга заявил, что переговоры с Москвой Токио продолжит, исходя из базовой позиции – решение территориального спора и последующее заключение мирного договора, передает ТАСС.

              На это Лавров ответил, что «при всем уважении» к представителю Японии российская сторона ориентируется на договоренности между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

              Они согласились «продвигаться в обсуждении проблем на основе декларации 1956 года». А в ней «четко сказано», что сначала должно быть признание итогов Второй мировой войны и «суверенитета России над всеми нашими землями, включая и эти территории», заявил министр.

              «А потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», – сказал Лавров.

              Лавров также отметил, что для заключения мирного договора «военный союз» Японии и США «является проблемой». Еще до декларации 1956 года СССР подчеркивал, что декларация должна быть выполнена «в полном объеме» и реализована «в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии».

              Москва передала Токио «перечень конкретных озабоченностей в сфере безопасности», связанных с «военно-политическим альянсом» Японии и США. По его словам, «японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности».

              Лавров указал, что «в отношениях с Японией Соединенные Штаты не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них является Россия и Китай». И все свои альянсы США намерены выстраивать, «исходя из этих угроз». Это «расходится с заверениями, которые нам дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса» против России, сказал глава МИДа.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции России по вопросу мирного договора с Японией.

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