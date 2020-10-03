МИД Франции рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Армению

Власти Франции не рекомендуют гражданам посещать Армению на фоне обстрелов территории республики артиллерией и беспилотными летательными аппаратами, говорится в рекомендации Министерства иностранных дел Франции.

«В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения. Близко к границе с Азербайджаном территория Армении периодически подвергалась обстрелам артиллерии и беспилотников. На фоне этих событий поездки в Армению следует ограничить, за исключением неотложных причин, а поездки внутри страны свести к минимуму», – приводит текст рекомендации внешнеполитического ведомства Франции ТАСС.

В МИД Франции также напомнили, что в связи с введением в республике военного положения «французским гражданам армянского происхождения мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет запрещается покидать территорию Армении».

Для представителей французской общины в Азербайджане 28 сентября было опубликовано предписание не покидать Баку и Апшеронский полуостров.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнув недопустимость вовлечения в боевые действия иностранных террористов. Ранее Пашинян обвинил Турцию в переброске нескольких тысяч наемников в Карабах из Сирии.

Кроме того, в пятницу Армения объявила, что вооруженные силы республики приведены в состояние полной боеготовности. Ереван также заявил о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

В тот же день премьер Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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