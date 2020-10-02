Армения выразила готовность к переговорам о прекращении огня в Карабахе

Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ, заявил армянский МИД.

«Армения продолжает придерживаться мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противостоять агрессии против Арцаха, одновременно будучи готовыми работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ над восстановлением режима прекращения огня, установленного в 1994-1995 годах», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД Армении заявили, что армянская сторона отвергает и осуждает применение силы или угрозы ею, а также вовлеченность Турции в боевые действия против Еревана и Карабаха.

«Единые агрессивные действия Азербайджана и Турции и привлечение иностранных террористов подрывают региональную безопасность и мир, значительно повышая угрозу широкомасштабной войны. Агрессия против Карабаха должна быть незамедлительно прекращена», – говорится в заявлении.

Отмечается, что Ереван приветствует осуждение президентами России, США и Франции применение силы в зоне карабахского конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

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