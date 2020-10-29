Путин оценил влияние выборов в США на курс доллара

На данный момент сложно сказать, как изменится курс доллара в случае, если на американских президентских выборах победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, заявил российский президент Владимир Путин.

«Что касается того, что произойдет с долларом после возможной победы господина Байдена, нам трудно сейчас об этом судить. Если будут реализовываться с социальной точки зрения очень выигрышные проекты, но с точки зрения сохранения устойчивости бюджетной системы, с точки зрения экономики в целом, как это повлияет на доллар – сейчас очень сложно сказать», – сказал Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!», передает ТАСС.

Глава государства отметил, что можно делать предположения, если останется команда кандидата от республиканцев Дональда Трампа, поскольку «понятно, что он делал за предыдущие четыре года». «В общем здесь какая-то предсказуемость, сохранение той линии, которая нам уже понятна, дает больше возможностей прогнозировать то, что будет происходить», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Москва готова работать с любой американской администрацией, которую выберут жители США. Путин напомнил, что действующая администрация Белого дома 46 раз вводила новые санкции в отношении России, ее юридических лиц и экономических операторов. «Такого еще никогда не было, но в то же время на 30% за предыдущий год вырос товарооборот, как ни странно, несмотря на эти ограничения», – сказал российский лидер.

Он отметил, что в последнее время Россия и США эффективно работали над стабилизацией энергетических рынков, Трамп принимал в этом «активное и эффективное» участие. «Нам удалось это сделать совместно. Это тоже говорит о том, что в тех ситуациях, когда мы можем объединить усилия, мы действуем достаточно эффективно, и есть сферы деятельности, в том числе и в экономике, которые представляют общий интерес для всех наших стран», – заявил президент.

Некоторые идеи команды Байдена могут потребовать от США серьезных расходов бюджета, но это не значит, что эти идеи плохие, добавил он. «Демократическая партия придерживается более такого социализированного подхода к ряду проблем внутри страны и на международной арене. Она чем-то мне напоминает социал-демократию европейскую», – сказал Путин.

«Здесь возможны решения, которые потребуют, если они будут реализовываться командой господина Байдена, <...> достаточно серьезных бюджетных расходов в области здравоохранения, других социальных сфер, образования и так далее», – пояснил российский лидер.

Он подчеркнул, что планы обеих команд, принимающих участие в президентских выборах, доподлинно неизвестны, но инициативы демократов по социальной политике не кажутся ему плохими.

«Я просто вслух рассуждаю, какие последствия могут быть. Это потребует дополнительных расходов. С учетом того, что в США и так рекордный государственный долг, мы конечно, думаем: а к чему это может привести, в данном случае для глобальной экономики?» – задался вопросом он.

Он отметил, что не хочет затрагивать тему последствий американских выборов, поскольку к его репликам обязательно «прицепятся» на Западе. «Мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что что бы я ни сказал, сейчас некоторые наши партнеры прицепятся к чему угодно для того, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Соединенных Штатах», – приводит слова президента РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США к 27 октября досрочно проголосовали свыше 70 млн американцев. Всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. На них будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Сам американский лидер досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп», также проголосовал и Джозеф Байден.