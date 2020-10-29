На севере Парижа задержали вооруженного человека

Полиция задержала вооруженного ножом человека на севере Парижа в квартале Порт-де-Ла-Шапель, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «речь идет о выяснении отношений между двумя людьми, в ходе которого один из них достал нож», передает ТАСС.

Отмечается, что «раненых нет, зачинщик был задержан».

Информация о нападении еще уточняется, однако в качестве приоритетной рассматривается версия бытового конфликта. Он также опроверг сообщения в соцсетях о прибытии на место отряда полицейского спецназа.

Ранее вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как возможный теракт. Он назвал нападение «исламофашизмом» и призвал его искоренить.

Также в четверг вооруженный мужчина попытался напасть на полицейских во французском Авиньоне. В саудовском городе Джидда охранник французского консульства получил ранение при нападении неизвестного, вооруженного острым предметом.

Кроме того, проживающие на Кипре мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства Франции в Никосии. В Москве мусульмане вышли на акцию протеста у посольства Франции.

До этого, 16 октября, под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал последний его урок, посвященный свободе слова, в ходе которого он показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что религиозный терроризм стал для Франции новой реальностью.