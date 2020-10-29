Мусульмане сорвали флаг с французского посольства на Кипре

Проживающие на Кипре мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства Франции в Никосии в знак протеста против карикатур на пророка Мухаммеда.

Во вторник вечером примерно 150 мусульман из Никосии и Лимасола собрались у французского посольства. Они сорвали французский флаг с посольства, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Филелефтерос».

Полиция Кипра сообщила, что в акции протеста возле посольства Франции участвовали 80 человек. Арестованы четверо в возрасте от 20 лет до 31 года по подозрению в проявлениях расизма и ксенофобии. Окружной суд Никосии вынес постановление об их пятидневном задержании.

Помимо этого, арестован 28-летний мужчина за нападение на полицейского, говорится в сообщении полиции.

Во вторник антифранцузская демонстрация, собравшая десятки тысяч человек, прошла за восемь тысяч километров от Парижа, в столице Бангладеш Дакке. Иранская газета «Ватане Эмруз» опубликовала карикатуру на Макрона с подписью «парижский иблис» (Сатана). В Анкаре митингующие поддержали призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана бойкотировать французские товары, а сам Эрдоган, как известно, на днях посоветовал французскому коллеге лечить голову. Имран Хан, лидер Пакистана, 200-миллионной страны с ядерным оружием, обвинил Макрона в оскорблении чувств мусульман по всему миру.