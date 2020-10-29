В США оценили «таинственный» российский истребитель

Американское издание The National Interest опубликовало статью о «таинственном истребителе» ПАК ДП, который находится в разработке у российских инженеров. Отмечается, что этот аппарат должен стать технически совершенным самолетом.

Автор статьи Марк Эпископос отмечает, что российские специалисты занимаются разработкой истребителей нового поколения. Предполагается, что это может быть шестое поколение стелс-перехватчика, который носит кодовое название ПАК ДП. Отмечается, что это самолет, известный также как МиГ-41, считается преемником советского истребителя МиГ-31, передает «Российская газета».

Гендиректор компании «Микоян» Илья Тарасенко рассказывал о работах над новым самолетом еще в 2018 году.

Автор статьи делает вывод, что новый аппарат МиГ-41 обещает превзойти своего предшественника. Его скорость сможет развиться до 4,3 Маха, тогда как МиГ-31 разгонялся лишь до 2,8 Маха. Максимальная скорость, которую обещают инженеры в новом истребителе – это пять Махов.

Что касается высоты полета, то, по словам Тарасенко, ПАК ДП будет способен действовать в ближнем космосе. Однако информации о вооружении истребителя пока нет.

Также Эпископос подчеркнул, что истребитель ПАК ДП, как и стратегический бомбардировщик ПАК ДА, может стать наиболее технически продвинутым российским самолетом.

Ранее американские эксперты предположили, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. Под каждую модель издание Military Watch постаралось подвести техническое обоснование. Эксперты предсказали появление у России МиГ-41, который будет сочетать в себе преимущества советских перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, но будет значительно усовершенствован.